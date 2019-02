Trump espera "grande sucesso" na cimeira com o "amigo" Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong, iniciaram hoje a segunda cimeira com um aperto de mão, perante bandeiras dos dois países, dispostas lado a lado, num cenário até há pouco impensável.





Trump e Kim estão reunidos no Sofitel Legend Metropole Hanoi, edifício erguido durante a era colonial francesa e usado pelo Governo do Norte do Vietname para receber convidados estrangeiros, durante a Segunda Guerra da Indochina.





