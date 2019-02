Trump quer acabar com VIH, cancro infantil e reduzir preço dos medicamentos

Reuters

O Presidente dos Estados Unidos assumiu, na terça-feira, o objetivo de acabar com a "epidemia do VIH" no país, dentro de uma década, prometeu fundos para a luta contra o cancro infantil e a redução do preço dos medicamentos.

"Juntos, vamos acabar com VIH [vírus da imunodeficiência humana] nos Estados Unidos e no mundo", disse Donald Trump, durante o discurso do Estado da União.

"Os avanços científicos trouxeram o que antes era apenas um sonho distante. A minha proposta de orçamento [para o próximo ano fiscal] pede aos democratas e republicanos que façam o compromisso necessário para eliminar a epidemia de VIH [dentro de 10 anos]", avançou.

Perante os legisladores, o Presidente norte-americano pediu ainda união na "luta contra o cancro infantil".

"Muitos dos cancros infantis estão sem novas terapias há décadas (…) a minha proposta de orçamento vai pedir ao Congresso 500 milhões de dólares na próxima década para financiar essa pesquisa crucial", sublinhou.

Em relação aos produtos farmacêuticos, Trump afirmou que a "próxima grande prioridade" será reduzir os preços dos medicamentos prescritos, apelando ao Congresso para que aprove uma lei nesse sentido.

"É inaceitável que os norte-americanos paguem muito mais do que as pessoas em outros países pelos mesmos medicamentos, muitas vezes fabricados no mesmo lugar. Isso é errado, é injusto e, juntos, podemos acabar com isso", disse.

Já em relação ao tema do aborto, Donald Trump mostrou-se contra aborto em gestações em fase avançada, referindo querer que o Congresso aprove uma lei "que valorize a vida", já que, segundo ele, "todas as crianças, nascidas e não-nascidas, são feitas à santa imagem de Deus".

O discurso do Estado da União decorre da obrigação que a Constituição dos EUA impõe ao Presidente para que preste "regularmente ao Congresso informações sobre o Estado da União".