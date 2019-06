Trump: Se diálogo falhar, "há sempre hipótese" de guerra com Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou preferência por um acordo com o Irão através do diálogo, mas deixou a ressalva de que "há sempre uma hipótese" de avançar com uma ação militar, caso este país do Médio Oriente avance com a aquisição de armas nucleares.





Trump falava numa entrevista ao programa televisivo Good Morning Britain, da ITV, na qual reiterou a crença de que uma guerra pode ser evitada, de acordo com a Bloomberg.