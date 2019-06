Videojogo com 20 anos trava batalha contra imitações da China

No jogo Legend of Mir, guerreiros e feiticeiros lutam contra criaturas de um universo antigo. Agora, o tradicional videojogo da WeMade está no centro de uma série de batalhas legais que podem servir como um grito de guerra para empresas estrangeiras com queixas contra rivais chinesas.

Nos últimos três anos, o presidente do estúdio sul-coreano, Henry Chang, abriu 65 processos na China, Singapura e Coreia do Sul contra estúdios de jogos chineses, numa tentativa de bloquear o que ele alega serem versões sem licença do seu título criado há duas décadas. O empresário, de 44 anos, é um dos poucos executivos estrangeiros com coragem de desafiar um grupo de empresas chinesas no maior mercado de videojogos do mundo. Henry Chang já conseguiu algumas vitórias: em dezembro, um tribunal de Pequim ordenou que a 37 Interactive Entertainment Technology parasse de vender um jogo supostamente inspirado no Mir. Em maio, um tribunal de arbitragem de Singapura decidiu que uma unidade da chinesa Kingnet Network pagasse 468 milhões de yuans (60,4 milhões de euros) em royalties à WeMade. A cruzada de Chang fornece uma janela para novos desafios enfrentados por um setor que movimenta 38 mil milhões de dólares e é dominado por gigantes locais como Tencent Holdings e NetEase. Os tribunais chineses têm adotado uma posição mais dura sobre os direitos autorais. As multinacionais sempre evitaram abrir processos contra concorrentes na China, mas Chang sente que agora vale a pena o esforço, em parte porque a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção sobre a propriedade intelectual. "Algumas pessoas dizem que Trump vai causar o fim do mundo, mas acho que está a desempenhar um papel positivo quando se trata da China", disse Chang, um executivo de cabelos grisalhos que prefere usar jeans em vez de fatos. "Ele está a acelerar uma mudança na China através da pressão." (Texto original: This Cult Videogame Is Facing Down Copycats in China)