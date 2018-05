A cidade com o melhor salário do mundo, em 2018, é Zurique, mantendo a mesma posição do ano passado. Os habitantes da cidade suíça têm um vencimento médio mensal de cerca de 5.764 dólares, de acordo com um relatório do Deutsche Bank.





A partilhar o pódio das cidades onde se recebe o melhor salário do mundo está São Francisco, nos EUA, com um vencimento de cerca de 4.974 dólares. A cidade mantém também a mesma posição do ano passado. Segue-se Nova Iorque, que subiu uma posição relativamente a 2017: quem trabalha na cidade americana tem um salário médio de 4.115 dólares.





O relatório analisa o preço de bens e serviços nas maiores e mais poderosas cidades do mundo, como o preço médio do aluguer de um apartamento e até de um maço de tabaco, para determinar o custo de vida em cada cidade. O Deutsche Bank analisou ainda quanto ganham as pessoas todos os meses, em média, tendo apurado as cidades onde melhor ordenado se recebe.





No ranking das cidades onde se recebe o melhor salário do mundo está também Sidney, na Austrália (4.º), com um vencimento de 3.914 dólares, seguida de Boston, nos EUA (5.º), com um valor de 3.740 dólares, e Oslo, na Noruega (6.º), com um ordenado mensal a rondar os 3.664 dólares, segundo o relatório do banco.





As cidades onde se pagam os melhores salários do mundo estão concentradas no hemisfério norte, nas economias ocidentais mais desenvolvidas. Apesar disso, a Austrália e a Nova Zelândia também surgem na lista.





As pessoas que vivem em cidades onde o custo de vida é elevado são também aquelas que têm os salários mais altos.