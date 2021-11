Depois de meses a insistir na ideia de que o período de inflação, pelo qual os EUA estão a passar neste momento "é temporário", Jerome Powell afirmou, esta terça-feira, que "está a na altura de retirar o termo temporário da inflação", dando assim confiança os investidores de que as taxas de juro vão subir mais cedo do que o esperado.





As palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) foram proferidas durante uma sessão na Comissão Bancária do Congresso, acompanhado pela secretária de Estado do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.



O líder, recentemente reconduzido ao cargo de líder da Fed foi questionado pelos congressistas sobre "até quando durará esta inflação".



Powell foi inclusive confrontado pelo senador repúblicano Pat Toomey, que em jeito de brincadeira, afirmou que "na vida tudo é transitório, a própria vida o é. Afinal até quando durará esta inflação".



O presidente da Reserva Federal reconheceu então "que está na altura de retirar a palavra "transitória"".





Powell avisou ainda que é possivel antecipar, em alguns meses, o fim do "tapering", reduzindo assim os estímulos económicos e alertou que a inflação "pode tornar-se mais elevada.





S&P 500 caiu 2,3%, o maior tombo desde fevereiro, enquanto o Dow Jones acentuou a tendência negativa para -1,47% e o Nasdaq Composite também acelerou a queda, recuando 1,41%

.

O Dow Jones arrancou a sessão a ceder 0,59% para 34.927,22 pontos, o tecnológico Nasdaq caiu 0,23% para 15.745,92 pontos e o S&P 500 desvalorizou 0,57% para 4.628,84 pontos.





Perante as palavras do presidente da Fed, o

As bolsas europeias também aprofundaram o mergulho, com Madrid a cair 1,28%, Paris 0,30%, Amesterdão 0,56% e Berlim 0,73%.





Quem beneficiou deste alerta foi o dólar que subiu 0,1% para 96,44, perante um cabaz de 16 divisas.





Já na última semana de novembro, os responsáveis da Reserva Federal dos EUA tinham sinalizado mais dúvidas na reunião de política monetária sobre quanto tempo vai demorar até que a inflação elevada recue e quando será necessário aumentar as taxas de juro para arrefecer a economia.





Os responsáveis da Fed "viram o atual nível elevado de inflação a refletir amplamente fatores que deviam ser transitórios mas consideraram que as pressões inflacionistas podem demorar mais tempo a diminuir do que previam anteriormente", dizem as atas. Os aumentos nos preços da energia, nos salários e nas rendas aumentaram as pressões inflacionistas, disseram os responsáveis.



Resultados dos estudos "Hamilton" divulgados em breve

Perante as questões do Congresso, sobre os resultados do projeto "Hamilton", que visa a criação do dólar digital e dos estudos sobre ativos virtuais, Powell explicou que este "paper" será publicado nas próximas semanas. Yellen tomou então a palavra para complementar que o estudo precisa de aprofundar o tema das "stablecoins", ativos cuja cotação está relacionada com outra moeda fiduciária ou outro ativo.









(Notícia atualizada às 16:25)