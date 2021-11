Powell: nova variante do coronavirus pode arrefecer a economia e emprego

Leia Também Powell vê alívio da inflação no primeiro semestre de 2022. Yellen apela a aumento ou suspensão do teto da dívida

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, considera que o aparecimento de mais uma variante do novo coronavirus pode arrefecer a economia e a contratação de trabalhadores, bem como aumentar a incerteza quanto à inflação.O recente aumento em casos com o novo coronavirus e a emergência da variante ómicron "coloca riscos descendentes para o emprego e a atividade económica e aumenta a incerteza sobre a inflação", segundo declarações de Powell, preparadas para serem apresentadas aos senadores da comissão da Banca, na terça-feira.A nova variante pode também agravar ainda mais a situação nas cadeias logísticas acrescentou.Nas passadas duas semanas, outros dirigentes da Fed têm dito que o banco central deve considerar abandonar a sua política de baixas taxas de juro mais depressa do que planeia, citando a preocupação com o crescimento dos preços, cujo ritmo é o maior de três décadas.Mas as observações de Powell sugerem que a incerteza adicional trazida pela variante Ómicron pode complicar as próximas decisões da Fed.