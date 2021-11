Ómicron e inflação desencadeiam nova derrapagem em Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a cair 1,86%, para 34.483,72 pontos. No passado dia 8, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,90% para 4.567,00 pontos. No dia 22 de dezembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,55% para se fixar nos 15.537,69 pontos. Isto depois de, na negociação intradiária de 22 de dezembro, ter atingido um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

O presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, disse hoje que a nova variante do coronavírus traz potenciais riscos para a economia, numa altura que a inflação no país está no nível mais elevado desde 1990.

Powell declarou, perante o Senado dos EUA, que é altura de deixar de considerar a inflação transitória, aludindo mesmo à possibilidade de acelerar o ritmo do "tapering" (retirada dos estímulos à economia).

A juntar a isto, o presidente executivo da Moderna mencionou a necessidade de novas vacinas para enfrentar a variante ómicron.

Tudo isto contribuiu para uma maior incerteza nos mercados, pesando no desempenho de Wall Street.