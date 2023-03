Apesar de turbulência, Banco Nacional da Suíça sobe juros em 50 pontos base

Leia Também Fusão de gigantes suíços pode derrapar para 2024

Após a turbulência vivida no setor da banca na Suíça e que levou à compra do segundo maior banco do país, o Credit Suisse, pelo maior banco, o UBS, o Banco Nacional Suíço (BNS) optou por subir a taxa de juro de referência em 50 pontos base esta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado.Sobre a recente crise na banca, os responsáveis do BNS consideram que as medidas para apoiar o Credit Suisse "puseram fim à crise", afirmaram em comunicado, acrescentando que "o SNB está a providenciar grandes quantias de liquidez em assistência em francos suíços e moeda estrangeira".O banco central disse ainda que mais subidas das taxas de juro não podiam ser descartadas e que estava disposto a intervir no mercado cambial se necessário. A quarta subida dos juros diretores por parte do banco central suíço acontece numa altura em que a inflação se encontra nos 3,4%, acima dos 0 a 2% desejados.O autoridade monetária também ajustou as expectativas económicas. Prevê agora que a economia suíça cresça 1% este ano, um valor mais elevado do que a antiga previsão de 0,5%. Relativamente à inflação, a estimativa é que seja de 2,6% em 2023, 2% em 2024 e 2025.A decisão do BNS vai ao encontro da decisão do BCE da semana passada que também realizou um incremento dos juros diretores. Já a Reserva Federal norte-americana aumentou em 25 pontos base as taxas de juro de referência, ao passo que o Banco de Inglaterra se reúne hoje e é esperado um incremento dos juros em 50 pontos.