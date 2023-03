Zona Euro vigia turbulência no setor bancário

Os líderes europeus encontram-se em Bruxelas, esta quinta e sexta-feira, com a competitividade europeia na agenda, mas com os olhos na turbulência dos mercados financeiros. Na cimeira do euro esta sexta-feira, os chefes de Estado e de Governo vão discutir a situação financeira e económica global juntamente com a presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe. Ambos terão oportunidade de apresentar a sua visã

...