Banco de Inglaterra mantém estímulos até que surjam sinais inequívocos de retoma

O Banco de Inglaterra (BoE) passou esta quinta-feira uma mensagem de confiança aos mercados garantindo que a política de estímulos económicos irá continuar em vigor pelo menos até ao surgimento de sinais inequívocos de retoma económica e de regresso da taxa de inflação para um valor próximo da meta fixada em torno de 2%.Permanece assim de pé o objetivo do programa de compra de ativos num valor de 895 mil milhões de libras (1,04 biliões de euros), assim como se mantém a taxa de juro diretora fixada em 0,1%, um mínimo de sempre. O BoE continuará assim a adquirir cerca de 4,4 mil milhões de libras (5,1 mil milhões de euros) de obrigações soberanas por semana.A autoridade monetária inglesa sustentou esta posição com a persistência de elevada incerteza, isto apesar de a campanha de vacinação britânica estar a decorrer de forma positiva. Ainda assim, esta quinta-feira foi noticiado o atraso na entrega, por parte da Índia, de componentes necessários à produção de vacinas, o que poderá causar um revés no até aqui célere processo de vacinação em curso no Reino Unido.O governador do BoE, Andrew Bailey, põe a vacinação e os apoios económicos aos britânicos que perderam o emprego por causa da pandemia de um lado da balança e a mais do que provável contração económica acentuada que deve ser registada no primeiro trimestre deste ano. Bailey salientou ainda a incerteza e o risco associados às projeções que apontam para que a taxa de desemprego só atingirá o pico lá mais para a frente deste ano.Logo após a posição anunciada pelo BoE, os juros da dívida britânica reforçaram a tendência de descida, enquanto a libra desvaloriza ante a perspetiva de maior liquidez da divida britânica.A decisão hoje conhecida surge depois de um período de agravamento expressivo dos juros da dívida britânica, um movimento que foi também acompanhado pelas "yields" dos países da Zona Euro e dos Estados Unidos. A perspetiva de subida da inflação acompanhada de uma recuperação económica robusta (reflação) provocou a recente tendência de agravamento dos custos das dívidas públicas.Note-se que ainda na semana passada, o Banco Central Europeu anunciou o reforço do respetivo programa de ativos e a Reserva Federal dos EUA garantiu na última noite que os juros diretores da maior economia mundial não irão aumentar antes de a economia norte-americana mostrar sinais claros de total recuperação face aos efeitos económico-sociais provocados pela crise pandémica.