BCE corta novamente previsões de crescimento da economia europeia

Draghi introduces the GDP and inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/8C5lxUR9NU — European Central Bank (@ecb) 7 de março de 2019

O Banco Central Europeu (BCE) cortou novamente as previsões para o crescimento da economia europeia. As projeções foram atualizadas esta quinta-feira, 7 de março, na segunda reunião de política monetária de 2019 em que garantiu que os juros vão ficar inalterados "pelo menos até ao final de 2019" e que anunciou um novo programa de financiamento da banca europeia.O BCE estima agora que o PIB trave ainda mais e cresça apenas 1,1% em 2019 e 1,6% em 2020, revelou Mario Draghi na conferência de imprensa. Já a inflação deverá desacelerar de 1,7% em 2018 para 1,2% em 2019, recuperando depois em 2020 para 1,5%.No final do ano passado, o banco central tinha cortado as projeções para a economia europeia para 1,7% em 2019 - desacelerando ligeiramente face aos 1,8% de 2018 -, e o mesmo ritmo em 2020.Contudo, desde então as instituições internacionais reviram em baixa essa projeção. Ainda esta quarta-feira a OCDE reviu em baixa o crescimento da Zona Euro para 1%. (Notícia em atualização)