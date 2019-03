A reunião do Banco Central Europeu de março surpreendeu, em parte, os mercados. O corte da projeção de crescimento da Zona Euro foi além do esperado, mas em contrapartida Mario Draghi anunciou mais estímulos. O jornalista do Negócios, Tiago Varzim, explica.

O crescimento da economia europeia meteu o pé no travão, confirmaram as projeções do Banco Central Europeu atualizadas na reunião desta quinta-feira. Em resposta, Mario Draghi meteu o pé no acelerador dos estímulos, apostando numa política monetária "ainda mais acomodatícia", como o próprio admitiu. Para as famílias isto significa que os juros nas prestações do crédito à habitação vão continuar negativos por mais tempo