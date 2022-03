BCE deve avaliar impacto da guerra na Ucrânia antes de retirar estímulos, diz Oli Rehn

Leia Também Crise na Ucrânia pode atrasar retirada dos estímulos do BCE, avisa governador austríaco

O Banco Central Europeu (BCE) deve avaliar com calma as implicações da invasão russa da Ucrânia antes de continuar o processo de retirada de estímulos à economia, defendeu esta terça-feira Oli Rehn, governador do Banco da Finlândia e membro do Conselho de Governadores do BCE.Em entrevista à Bloomberg, Rehn advoga "prudência e manter as opções em aberto" para que um endurecimento da política monetária não desencadeie uma recessão."A direção tomada para a normalização ainda é, do meu ponto de vista, apropriada", disse. "A recuperação económica é relativamente forte e o emprego está a aumentar. No entanto, dada a nova situação, devemos fazer uma pausa de reflexão quanto à velocidade e forma de uma normalização gradual da política monetária", ressalvou.A próxima reunião do BCE, na próxima semana, deveria ser centrada na elevada inflação, mas a invasão russa da Ucrânia e as sanções aplicadas a Moscovo estão agora sob escrutínio dos membros da instituição liderada por Christine Lagarde.A inflação na Zona Euro encontra-se nos 5,1%, muito acima dos 2% pretendidos, e poderá acelerar ainda mais à medida que o conflito na Europa perturba o fornecimento de energia e várias cadeias de abastecimento."Neste tipo de situação, normalmente é melhor levar mais tempo a decidir e esperar para que se tenha uma visão mais clara do que causar danos adicionais", considerou. "Arriscamos um abrandamento ou mesmo uma recessão na Europa se agirmos de forma prematura", alertou.Quanto a mexidas nas taxas de juro, Rehn indicou que "não estou muito inclinado a discutir agora quando a primeira subida das taxas de juro poderá ocorrer". "Depois do momento de reflexão teremos tempo para ponderar qual é o calendários apropriado para isso", acrescentou.