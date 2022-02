Crise na Ucrânia pode atrasar retirada dos estímulos do BCE, avisa governador austríaco

O conflito na Ucrânia pode atrasar a retirada de estímulos monetários na zona euro, segundo Robert Holzmann, governador do banco central da Áustria, que é membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE). Em entrevista à Bloomberg, o austríaco apontou para uma desaceleração do ritmo de normalização da política monetária."É claro que estamos a caminhar no sentido de uma normalização da política monetária", afirmou Robert Holzmann, quando questionado pela agência sobre o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia. "É possível, no entanto, que a velocidade possa agora ser em certa medida atrasada".(Notícia em atualização)