a principal taxa de juro diretora em 0,00%, e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito em 0,25% e -0,50%, respetivamente. Também repete o "guidance", notando que "espera que as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2%".

As restantes compras continuarão ao ritmo de 20 mil milhões de euros por mês, "a par das aquisições ao abrigo da dotação temporária adicional de 120 mil milhões de euros até ao final do ano".



As restantes compras continuarão ao ritmo de 20 mil milhões de euros por mês, "a par das aquisições ao abrigo da dotação temporária adicional de 120 mil milhões de euros até ao final do ano".

O Banco Central Europeu decidiu esperar para ver. Com a recuperação da economia da zona euro a dar sinais de hesitação, a instituição liderada por Christine Lagarde deixou esta quinta-feira os juros inalterados, em mínimos históricos, e manteve os contornos dos programas de apoio ao conjunto dos países da moeda única.Os detalhes da decisão dos governadores dos bancos centrais da moeda única, reunião em que Mário Centeno participou pela primeira vez como líder do Banco de Portugal, vão ser explicados em conferência de imprensa, esta tarde. O comunicado que é habitualmente divulgado 45 minutos antes da conferência de imprensa é idêntico ao de julho, o da última reunião do Conselho do BCE, não trazendo alterações nem ao nível do discurso.Assim, o BCE reafirmaAs medidas de estímulo criadas para responder à pandemia continuam também inalteradas. Aandemic Emergency Purchase Programme(Notícia atualizada às 13:07 com mais informação)