Bolsas pisam o travão à espera de ouvir o BCE

07h28

Bolsas com arranque tímido na Europa

Depois da forte subida registada na sessão de ontem, as bolsas europeias deverão ter um arranque mais tímido esta quinta-feira, com os investidores à espera de conhecer a decisão do BCE sobre os juros e as perspetivas do banco central para os próximos meses.





Nesta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,3%, seguindo os ganhos modestos observados na maioria das principais praças asiáticas.





O Seng de Hong Kong avançou 0,2%, o australiano S&P/ASX 200 ganhou 0,3% e o Shangai Composite valorizou 0,5%. Na Indonésia, em contraste, o Jakarta Composite Index afundou 4,9%, depois de as autoridades terem anunciado um reforço das medidas de distanciamento social para controlar um surto de casos de covid-19.





O dia de ontem foi de forte recuperação nas bolsas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas a manhã de hoje é dominada por alguma cautela, antes de ser conhecida a decisão do BCE e novos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.





Quanto ao BCE, espera-se que a instituição mantenha os juros inalterados, indicando, porém, que os riscos se intensificaram e sugerindo que será possível mais flexibilização da política monetária ainda antes do fim do ano.





"Estamos em recuperação, mas essa recuperação está prestes a desacelerar", disse David Kelly, estrategista-chefe global da JPMorgan Asset Management, à Bloomberg TV. "Nesta fase, é importante que os investidores sejam disciplinados e percebam que, apesar de termos visto alguns bons números económicos e o mercado parecer estar bem, não se pode tirar os olhos da bola".