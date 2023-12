BCE já vê inflação abaixo da meta de 2% em 2026

Leia Também Lagarde fecha ano histórico com encontro “aborrecido”

O Banco Central Europeu já vê a inflação a descer abaixo da meta do seu mandato - 2% - no final do horizonte de projeções, atualizado nesta quinta-feira com previsões também para 2026. Há uma revisão em baixa para a evolução da inflação, mais significativa em 2023 e 2024, numa previsão mais favorável às perspetivas de início de cortes de juros.No novo quadro apresentado pelo BCE,Para o horizonte mais próximo, espera-se agora que a inflação fique em(duas décimas abaixo do que era previsto em setembro), seguindo-se uma descida gradual que coloque a variação média dos preços no euro em(corte de cinco décimas),apresentar ainda uma inflação anual acima dos objetivos da política monetária,(numa previsão inalterada).Apesar da revisão em baixa nas previsões de inflação, consistente com aquele que tem sido o comportamento recente dos preços na Zona Euro, o comunicado da decisão de política monetária emitido após a reunião do BCE avisa que poderá ainda haver subidas temporárias nos indicadores. "Apesar de a inflação ter descido nos meses recentes, é provável que aumente novamente de forma temporária no curto prazo", refere numa nota já um pouco menos favorável às perspetivas de descidas nos juros.Em novembro, a inflação média anual da Zona Euro terá ficado em 2,4%, na marca mais baixa desde julho de 2021, segundo a estimativa preliminar do Eurostat.No que diz respeito à inflação subjacente, o BCE refere que "as pressões de preços permanecem elevadas, principlamente devido a um forte crescimento nos custos unitários do trabalho". As novas projeções para a variação de preços anual na Zona Euro sem o efeito do que acontece nos bens alimentares e na energia apontam agora para 5% neste ano, 2,9% em 2024, 2,3% em 2025 e 2,1% em 2026, tendo também sido revistas em baixa.A sinalização de maiores progressos no abaixamento da inflação ocorre num momento em que as perspetivas de abrandamento se aprofundam, e em que a Zona Euro arrisca um cenário de recessão técnica antes do final do ano, ainda que possa ser pouco profunda.As novas previsões do BCE são agora um pouco menos otimistas do que as que foram apresentadas em setembro.(menos uma décima),(corte de duas décimas), sendo que é mantida a previsão deno espaço da moeda única."As subidas de taxas de juro passadas continua a ser transmitidas vigorosamente à economia. As condições financeiras mais restritivas estão a amortecer a procura, e tal está a ajudar a empurrar a inflação para baixo", reflete a nota do BCE ao antecipar maior abrandamento nos próximos tempos.