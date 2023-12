BCE sugere que corte de juros pode não chegar antes do verão

O assunto ainda não terá sido sequer discutido, mas a última reunião do ano para calibrar a política monetária da Zona Euro terminou com algumas pistas sobre o momento do calendário em que as taxas de juro poderão começar a descida. A ideia é fazer assentar uma decisão nos dados da primeira metade de 2024, segundo Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE).





...