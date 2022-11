Centeno vê "muitas condições" para que aumento dos juros seja inferior a 75 pontos base

Acho que há muitas condições para que o aumento seja inferior a esse número [75 pontos base]", afirmou Mário Centeno na conferência da CNN Portugal quando questionado sobre o que poderia ser a decisão do BCE no próximo mês, depois de duas subidas consecutivas de 75 pontos base, que se seguiu à primeira, em julho deste ano, de 50 pontos.

O governador do Banco de Portugal (BdP) justifica esta posição face ao que o BCE já comunicou no passado mês de outubro em que "fizemos um progresso assinalável para os níveis de taxa de juro que consideramos compatíveis com a estabilidade de preços".Ao longo de anos de "quantitative easing" (QE) através de um programa regular lançado durante a crise e depois de um novo só dedicado a travar os efeitos da pandemia, o BCE comprou dívida pública e privada que elevou o balanço para 4,937 biliões de euros no final de setembro.No último encontro de política monetária Christine Lagarde foi questionada sobre o próximo passo – reduzir a dívida que tem no balanço, num processo conhecido como "quantitative tightening" (QT) – e respondeu que os governadores vão discuti-lo em dezembro.