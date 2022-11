Lagarde promete manter subida das taxas de juro, mesmo com recessão à vista

O Banco Central Europeu deve manter a subida das taxas de juro, de modo a atingir o objetivo de trazer a inflação de volta aos 2%. Mesmo com as probabilidades de uma recessão na Zona Euro a aumentarem. Foi o que disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, numa entrevista ao jornal letão Delfi."O nosso mandato é a estabilidade de preços e temos de conseguir isso usando as ferramentas que temos disponíveis", explicou Lagarde, reiterando a mensagem que tinha transmitido no final do mês passado, quando foi anunciada a terceira subida das taxas de juro consecutiva, desta vez em 75 pontos base."Estamos determinados a fazer o que for necessário para trazer a inflação de volta à meta dos 2%", reiterou a presidente. O órgão de política monetária europeu já subiu 200 pontos base nas últimas três reuniões e os mercados apontam para que a taxa de depósitos atinja 3% em 2023.Para Christine Lagarde "o caminho é claro e ainda não chegámos lá", revelou em entrevista, sem especificar quando pode terminar a subida dos juros diretores.A inflação na Zona Euro ascendeu aos dois dígitos em outubro, fixando-se em 10,7% e é esperado que permaneça acima do valor desejado pelo BCE até 2024. "Quanto mais tempo a inflação permanecer muito elevada, maior o risco de que se espalhe pela economia", explicou Christine Lagarde.