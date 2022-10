Chanceler alemão Olaf Scholz confirma visita à China em novembro

O chanceler alemão, Olaf Scholz, deverá mesmo ir numa visita oficial à China com uma delegação de empresários, é o que avança a Reuters.Ainda assim, o chefe do executivo alemão recusou responder a perguntas sobre se iria ser acompanhado pelo presidente francês, Emmanuel Macron.Mais tarde, o porta-voz de Scholz referiu que a viagem deve acontecer no início de novembro.O anúncio da visita tem lugar numa altura em que o governo tripartidário do chanceler alemão tem discutido um possível investimento da gigante de transporte marítimo Cosco no maior porto alemão na cidade de Hamburgo, o que deverá influenciar as relações comerciais do país com Pequim.