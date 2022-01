Economistas acreditam que BCE vai manter compra de ativos por mais dois anos

A inflação na Zona Euro disparou para 4,9% em novembro, um recorde histórico desde que a moeda única foi lançado. O BCE acredita, no entanto, que a inflação é temporária e que deverá cair para menos de 2% em 2023.

A maioria dos economistas acredita que o Banco Central Europeu (BCE) irá manter estímulos monetários por, pelo menos, mais dois anos. A conclusão é de um inquérito feito pelo jornal britânico Financial Times , depois de vários bancos centrais terem anunciado que irão reduzir a compra de ativos ainda este ano.Depois de o BCE ter anunciado que vai reforçar o ritmo de compras líquidas mensais do programa de criado por Mario Draghi para compensar o fim das compras pandémicas, permanece a dúvida sobre quando irá acabar completamente a compra de ativos. Dos 32 economistas ouvidos pelo Financial Times, três quartos consideram que o BCE só irá parar de estimular a economia europeia no final de 2023.Até lá, a maioria dos economistas considera que o BCE vai manter uma política monetária expansionista. Só um quarto dos inquiridos tem uma opinião diferente, ao afirmar que a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde deverá acabar com o programa de estímulos de Mario Draghi entre este ano e o próximo.Na última reunião do BCE, em dezembro, Christine Lagarde anunciou o fim do envelope criado somente para a pandemia (o PEPP), em março, enquanto a compra de dívida do antigo programa regular (o APP) foi aumentada para 40 mil milhões de euros , o dobro do atual ritmo, para compensar o encerramento do PEPP.Este aumento irá começar no segundo trimestre do ano e diminuir para 30 mil milhões no terceiro trimestre. Depois de outubro, prevê-se que o ritmo de compra de ativos volte ao montante atual de 20 mil milhões por mês, não estando claro até quando é que esse programa de estímulos continuará.Para dar resposta à subida da inflação, vários bancos centrais já anunciaram uma redução dos estímulos monetários, como foi o caso da Reserva Federal norte-americana e do Banco de Inglaterra. No caso dos Estados Unidos, o ritmo de retirada de estímulos foi acelerado e deverá estar concluído em março. Já em Inglaterra, foi anunciado que as compras líquidas vão parar até ao final do ano.