“Espero que o BCE tenha prudência na subida das taxas de juro”, diz Medina

O ministro das Finanças alinha com o governador Mário Centeno e espera prudência do Banco Central Europeu no ritmo da subida das taxas de juro. Fernando Medina mostra-se preocupado com os efeitos que uma subida agressiva pode ter na Zona Euro.

“Espero que o BCE tenha prudência na subida das taxas de juro”, diz Medina









