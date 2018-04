Fed diz que economia dos EUA continua a crescer. Mas tensões comerciais preocupam

Bloomberg

A Reserva Federal norte-americana anunciou esta quarta-feira, no seu Livro Bege, que no período de Março a inícios de Abril a economia do país se manteve na via do crescimento.

O ritmo de expansão permaneceu assim "encarrilado", com as perspectivas gerais das empresas a manterem-se "positivas" nas 12 regiões distritais abrangidas por esta análise do Livro Bege – que se baseia em sondagens económicas levadas a cabo pelos 12 bancos regionais da Fed em todo o país e que é publicado oito vezes por ano.

Segundo este documento, o que mais preocupou as empresas foi a imposição, pela Administração Trump, de tarifas acrescidas sobre a importação de aço e alumínio – dados os receios de uma guerra comercial a nível global.

No entanto, isso não impediu o crescimento da economia norte-americana, com o Livro Bege a dar conta de um ritmo "sólido" de pedidos de financiamento por parte das empresas, de um aumento dos gastos dos consumidores e de um mercado laboral em crescimento.

O Livro Bege é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país. A próxima reunião do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) da Fed está agendada para 1 e 2 de Maio, em Washington.

As 12 regiões distritais da Fed são Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas e São Francisco.