Fed favorável a dar mais orientações sobre compra de ativos

Os responsáveis da Reserva Federal norte-americana abordaram, na última reunião de política monetária, que decorreu a 4 de 5 de novembro, a possibililidade de fornecerem mais orientações sobre a sua estratégia de compra de ativos, referem as atas desse encontro.

"Muitos participantes consideraram que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) poderá querer, muito em breve, aprofundar o seu ‘guidance’ sobre a compra de ativos", dizem as atas divulgadas esta quarta-feira.

Embora tenha havido participantes que não consideraram necessário proceder a ajustamentos, no imediato, ao ritmo e composição das compras de ativos, "eles reconheceram que as circunstâncias poderiam mudar, justificando esses ajustamentos", acrescenta o documento.

A próxima reunião da Fed está agendada para os dias 15 e 16 de dezembro.

Na reunião deste mês, o banco central dos EUA decidiu não mexer na taxa dos fundos federais, que se manteve assim num intervalo compreendido entre os 0% e os 0,25%.

Também decidiu não proceder a qualquer alteração ao ritmo de compra de ativos, continuando a comprar obrigações do Tesouro e títulos endossados a hipotecas de modo a "sustentar um funcionamento estável do mercado".

Esses montantes ascendem, mensalmente, a 80 mil milhões de dólares em obrigações e a 40 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas. Ou seja, um total mensal de 120 mil milhões de dólares.

O ressurgimento da pandemia nos EUA, a par com a menor probabilidade de se aprovar – pelo menos em breve – um novo pacote alargado de estímulos à economia, uma vez que os republicanos devem manter a maioria no Senado, são fatores que têm pesado nas perspetivas económicas do país, reforçando a expectativa de que a Fed tome medidas adicionais de apoio à economia.