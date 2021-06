Fed mantém bazuca a funcionar, mas sinaliza subida de juros em 2023. Inflação de 3,4% para este ano

as compras de dívida líquidas na ordem dos 120 mil milhões de dólares todos os meses até que seja feito "um progresso susbtancial" nos campos do emprego e da inflação.

A chamada "dot plot" das expectativas individuais de cada membro mostra que 13 dos 18 decisores da Reserva Federal são favoráveis a dois aumentos de juros até ao final de 2023, depois de no encontro de março não se ter previsto qualquer aumento até pelo menos 2024.No mesmo documento, a Fed diz que mesmo "os setores mais afetados pela pandemia (...) registam melhorias", apesar de ainda continuarem fracos. "A inflação subiu, devido sobretudo a fatores transitórios. As condições gerais de financiamento permanecem acomodatícias, em parte graças às medidas políticas para suportar a economia", realça.As novas projeções do banco central apontam para um crescimento da inflação para este ano superior ao que foi previsto em março, fixando agora este indicador nos 3,4%, acima dos 2,4% das últimas projeções. Em ambos os cenários, é superior à meta de 2% que serve de referência para o banco central. Contudo, e ao contrário do que acontece com as metas do Banco Central Europeu, o mandato da Fed prevê uma inflação acima dos 2% durante largos períodos de tempo.Em maio, o índice de preços nos EUA subiu para os 5%, um máximo dos últimos 13 anos, acima dos 4,7% que eram esperados. Já em abril este indicador tinha-se fixado nos 4,2%. Ainda assim, a narrativa do banco liderado por Jerome Powell indica que esta será uma subida transitória.O PIB (produto interno bruto) para o final deste ano foi também revisto em alta para os 7%, face aos 6,5% desenhados em março. Este novo valor vai em linha com o que foi anunciado pelo