Fed mantém juros diretores no zero mas recorrerá ao "vasto leque de ferramentas" para ajudar a economia

A Reserva Federal norte-americana manteve a taxa de juro diretora num intervalo entre 0% e 0,25%, tal como se esperava, uma vez que o seu presidente, Jerome Powell (na foto), já tinha afirmado que não considerava adequado partir para um cenário de juros negativos.





O banco central sublinha, no seu comunicado desta quarta-feira, que a covid-19 coloca grandes riscos no "médio prazo", pelo que irá utilizar o seu "vasto leque de ferramentas" para apoiar a economia dos EUA numa altura em que a pandemia continua a penalizar fortemente a atividade económica do país.



"O surto de coronavírus está a provocar tremendas dificuldades em termos humanos e económicos nos EUA e no resto do mundo", sublinhou o conselho de governadores. "O vírus e as medidas tomadas para proteger a saúde pública estão a provocar fortes declínios na atividade económica e um grande aumento das perdas de empregos", diz o comunicado.



No passado dia 15 de março a Fed tinha reduzido os juros diretores em 100 pontos base, para o atual patamar, com a taxa dos fundos federais a regressar assim ao intervalo dos mínimos históricos onde permaneceu por muito tempo, antes de ter sido iniciada a normalização da política monetária.