Fed muda o "chip". Vai deixar inflação correr acima dos 2% para suportar emprego

"A economia está sempre a evoluir e a estratégia da Fed para atingir os seus objetivos deve adaptar-se para responder aos novos desafios que surgem", disse Jerome Powell, na conferência de hoje. Acrescentou que "a declaração revista reflete a nossa apreciação pelos benefícios de um mercado de trabalho forte, especialmente para muitos em comunidades de rendimentos baixos e moderados, e que um mercado de trabalho robusto pode ser sustentado sem causar um aumento indesejado na inflação".



A alteração central nesta política da Reserva Federal passa pela meta de inflação média. A partir de agora, depois da conferência virtual que teve início hoje e que se prolongará até amanhã, o banco central vai ser mais tolerante com os desvios da inflação face ao seu objetivo de 2%, de forma a compensar a inflação persistentemente baixa, que tem afetado não só a maior economia do mundo, como outras geografias nos últimos anos.



"Após períodos em que a inflação esteve abaixo de 2%, a política monetária apropriada provavelmente terá como objetivo atingir a inflação moderadamente acima de 2% por algum tempo", adianta Powell.



Uma inflação baixa contribuiu para baixas taxas de juro, reduzindo a capacidade da Fed em lutar contra contrações económicas.



Para além das alterações no campo da inflação, a Fed ajustou a sua política sobre o emprego. Powell enfatizou que um patamar máximo de emprego é um objetivo demasiado abrangente pelo que, a partir de agora, o banco central vai basear as suas decisões de política monetária nas "avaliações das deficiências de emprego no seu nível máximo".



Este anúncio de Powell surge num dia em que os Estados Unidos reviram em baixa a contração do PIB (produto interno bruto) no segundo trimestre deste ano para os 31,7%, abaixo dos 32,9% divulgados na primeira estimativa. Ainda assim, esta é a maior queda trimestral da economia norte-americana da história.



Para além dos dados referentes ao emprego, o departamento do Trabalho norte-americano mostrou ainda que os pedidos de subsídio de desemprego no país mantiveram-se acima de 1 milhão, na semana passada, pela vigésima segunda vez, em 23 semanas.

A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou uma alteração à sua estratégia de política monetária, durante o encontro anual do banco central em Jackson Hole, que vai permitir que a inflação suba mais do que os 2% estipulados, durante alguns períodos, com o objetivo de suportar o mercado laboral em particular, manter as taxas de juro baixas e impulsionar a economia do país em geral.Na prática, esta luta da Fed com as metas da inflação - que caraterizou a sua política nos últimos anos - já tinha sido abandonada e é o resultado de várias pequenas alterações nas ferramentas utilizadas e na forma de comunicar desde o início de 2019.Desde que o banco central oficializou a meta de inflação nos 2%, em 2012, os preços dos consumidores estiveram sempre aquém deste objetivo, circulando por volta dos 1,4%, em média.Ainda assim, os mercados aplaudiram a formalização desta mudança. Depois do discurso de Powell, os índices de Wall Street voltaram a romper máximos históricos e as taxas de juro do Tesouro norte-americano, nas maturidades mais longas, subiram. O S&P 500 atingiu um máximo histórico pelo quinto dia consecutivo.