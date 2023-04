Fed prevê recessão ligeira ainda este ano

Os responsáveis da Reserva Federal norte-americana anteveem uma "recessão ligeira" nos EUA, que deverá ter início em finais de 2023, sublinham as atas da última reunião de política monetária do banco central, decorrida a 21 e 22 de março, quando os juros diretores foram elevados em 25 pontos base.





De acordo com a Fed, a essa recessão moderada de finais deste ano seguir-se-á um período de dois anos de retoma.

Relativamente à decisão de subir a taxa dos fundos federais em 25 pontos base, as atas revelam que a decisão foi unânime entre os 18 responsáveis do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC). No entanto, enquanto uns defenderam uma pausa no ciclo de aumento dos juros diretores, outros mostraram-se a favor de um aumento de 50 pontos base. A decisão final acabou por ficar no meio termo.

Agora parece haver também uma direção mais ou menos delineada, já que as atas referem que os responsáveis de política monetária da Fed reviram em baixa a sua perspetiva para as subidas dos juros este ano, na sequência do tumulto registado entretanto na banca. Os decisores salientaram que se manterão vigilantes perante a possibilidade de um aperto no crédito - que poderia, a acontecer, levar a uma desaceleração adicional da economia.

Os responsáveis do banco central, liderado por Jerome Powell, abordaram a questão da falência de três bancos regionais norte-americanos e concluiram que a turbulência registada em março deverá ter ficado limitada a "um pequeno número de bancos com más práticas de gestão de risco" e que "o sistema bancário permaneceu robusto e resiliente".



