Moderação da inflação ainda não aponta para paragem na subida dos juros. Wall Street cai

Os principais índices do outro lado do Atlântico cederam terreno, numa sessão em que chegaram a estar a negociar em alta assim que foram divulgados os dados da inflação de março nos EUA.

A inflação registou uma moderação no mês passado, o que animou os investidores – mas estes, ao digerirem melhor os números, consideram que não foi o suficiente para fazer com que a Reserva Federal deixe de subir os juros diretores. Os intervenientes de mercado consideram que a Fed elevará a taxa dos fundos federais pelo menos mais uma vez este ano.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,11% para 33.646,50 pontos, ao passo que o S&P 500 desceu 0,41% para 4.091,95 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder 0,85% para 11.929,34 pontos.

Os principais índices do outro lado do Atlântico começaram por subir com a notícia de que o índice de preços no consumidor subiu 0,1% em março, ficando assim abaixo da previsão de 0,2% dos economistas. Mas a inflação subjacente – que exclui energia e alimentação – aumentou 0,4%, indo ao encontro da estimativa média e depois de no mês anterior ter subido 0,5%.