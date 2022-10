Fed sinaliza "ajustamentos" nas próximas subidas de juros

A Reserva Federal norte-americana (Fed) continua empenhada em subir a taxa dos fundos federais até um nível "suficientemente restritivo", mantendo-o por algum tempo, de forma a fazer frente à inflação.



Ainda assim, alguns participantes na reunião de política monetária que decorreu em setembro alertaram para a possibilidade de ser preciso proceder a um ajustamento do ritmo de endurecimento da política monetária, de forma a reduzir os riscos para a economia no futuro, revelam as atas do encontro do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) que decorreu nos dias 21 e 22 de setembro.

"Vários participantes observam que, face ao atual cenário global altamente incerto a nível económico e financeiro, seria importante ajustar o ritmo de mais restrição da política monetária, de forma a a mitigar o risco de efeitos adversos significativos no ‘oulook’ económico", notam as atas da Fed.

Além disso, os membros do banco central liderado por Jerome Powell consideraram que "assim que a taxa [dos fundos federais] atinja um nível suficientemente restritivo, provavelmente será apropriado manter esse nível durante algum tempo, até que haja provas convincentes de que a inflação está a caminho de regressar à meta dos 2%".

Na última reunião de política monetária, em setembro, quando subiu a taxa de juro de referência em 75 pontos base pela terceira vez consecutiva, o FOMC já tinha dado conta da sua intenção de aliviar o ritmo de subida dos juros diretores apenas em 2024.

No chamado "dot plot" – as projeções da Fed – o banco central previu que a taxa de fundos federais suba para 4,4% até ao final do ano, chegando a 4,6% em 2023. Segundo estas projeções a taxa de fundos federais só deve aliviar a partir de 2024, quando cair para 3,9%. Já em 2025 deve descer para 2,9%

No entanto, também nesta altura, a autoridade monetária liderada por Jerome Powell deixou claro que estará disposta "a ajustar a política monetária se surgirem riscos que possam impedir o cumprimento dos objetivos".

Atualmente a taxa de juro diretora está fixada num intervalo entre 3% e 3,25%, como não era visto desde 2008.