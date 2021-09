Inflação será um problema? 2-1, vitória para os otimistas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O painel era de luxo: Gita Gopinath, diretora do departamento de research do FMI, Francesco Lippi, professor da Luiss University e Charles Goodhart, professor Emeritus da London School of Economics. A questão em cima da mesa do Fórum do BCE era a de saber o que vai acontecer à inflação no futuro, uma vez dissipados os efeitos de curto prazo que a fizeram disparar em agosto para 3%. Vai regressar abaixo dos 2%, como ainda esta terça-feira reafirmou a presidente ...