Juros britânicos voltam a subir mas com “arma” mais leve

O governador do banco central do Reino Unido deverá anunciar hoje um novo aumento da taxa diretora, mas apenas em 25 pontos base. A “arma” dos juros continua carregada, mas as munições vão ser menos agressivas, segundo o consenso do mercado.

Juros britânicos voltam a subir mas com “arma” mais leve









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Juros britânicos voltam a subir mas com “arma” mais leve O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar