Knot, um dos poucos “falcões” do BCE, vê subida dos juros no quarto trimestre de 2022

Klaas Knot, um dos poucos "falcões do Banco Central Europeu (BCE), anunciou em entrevista a um canal de televisão holandês que espera que o banco central suba as taxas de juro no quarto trimestre do ano.

"Pessoalmente espero que a nossa primeira subida [dos juros] tenha lugar perto do quarto trimestre deste ano", afirmou. "Normalmente subiríamos as taxas em cerca de um quarto de um ponto percentual, não tenho outra razão para esperar que tomemos um passo numa direção diferente."



Na ótica de Knot, as taxas de juros poderão estabilizar após estas subidas, caso não se assista a uma espiral de salários e as expectativas em torno da inflação possam regressar para valores próximos dos 2%.



As declarações do governador do banco central dos Países Baixos acontecem poucos dias depois de Christine Lagarde, a presidente do BCE, ter sinalizado uma maior preocupação do Conselho deste banco central com a escalada da inflação. Na Zona Euro, a inflação em janeiro subiu para 5,1%, um novo máximo após os 5% registados em dezembro.