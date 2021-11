Lagarde reforça que é "muito improvável" reunir as condições para subir juros em 2022

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) reforçou esta quarta-feira a mensagem que procurou passar no final da última reunião de política monetária: os juros não deverão subir tão cedo quanto espera o mercado – é "muito improvável" que tal aconteça no próximo ano – e as condições monetárias precisam de se manter acomodatícias, num momento em que as subidas de preços de matérias-primas e da energia já penalizam a economia."Na nossa orientação de política sobre taxas de juros, articulámos claramente as três condições que precisa de ser satisfeitas antes das taxas de juro começarem a subir. Apesar do aumento atual da inflação, o cenário de médio prazo continua contido e por isso é muito improvável que estas três condições sejam satisfeitas no próximo ano", disse a presidente do BCE, na sessão comemorativa dos 175 anos do Banco de Portugal, que decorre no Museu do Dinheiro, em Lisboa.Lagarde assinalou ainda que "um aperto das condições financeiras não é desejável num momento em que o poder de compra já está a ser apertado por custos mais altos de energia e de combustíveis", uma vez que isso teria impactos indesejáveis para a recuperação.Já quanto à calibração das compras de ativos assim que a pandemia for ultrapassada, voltou a dizer que a estratégia será revelada em dezembro. Mas notou que "mesmo depois do fim esperado da emergência pandémica, será ainda necessário que a política monetária – incluindo a calibração da compra de ativos – suporte a recuperação e o regresso sustentável ao objetivo de 2% de inflação".Lagarde aproveitou o facto de estar em Lisboa para fazer um paralelismo entre a capacidade que o país teve de superar o choque provocado pelo terramoto de 1755, com a morte de milhares de pessoas e um abalo económico entre 32% e 48% do PIB, e a pandemia de covid-19. "O terramoto proporcionou ao governo um momento de agora ou nunca para reformar a economia", disse Lagarde. "Há um paralelismo claro com a situação que se vive agora com a pandemia", frisou.A presidente do BCE defendeu que agora é o momento de dar mais resiliência às economias europeias, fazendo as transições verde e digital, aproveitando os fundos do NextGeneration EU.A União Europeia também deve reforçar a sua autonomia, "diversificando as cadeias de fornecimento", notou, dando como exemplo a excessiva dependência que o bloco tem da China em alguns produtos: 93% do fornecimento de magnésio, um bem crucial para as indústrias automóvel e de construção, vem da China.

(Notícia atualizada às 11:48 com mais informação)