Março será momento-chave para definir pico dos juros diretores, considera Centeno

O mês de março será de extrema importância para o futuro da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), em especial sobre qual será o pico das taxas de juro diretoras. Quem o reconhece é o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, em entrevista à Bloomberg TV.

"Com certeza que estamos muito mais perto destas taxas de juro finais do que estávamos antes", considerou Centeno.





Leia Também Centeno: Zona Euro deve ter escapado a recessão no inverno

"Estamos a aproximar-nos [do pico] e creio que março será um grande momento para sejamos claros sobre isto", salientou o governador. O conselho liderado por Christine Lagarde reúne-se para debater a política monetária a executar na Zona Euro no próximo dia 16 de março. Nessa altura, também serão publicadas as projeções económicas da instituição.

O antigo ministro das Finanças deixou ainda claro que para que haja um abrandamento do ritmo da subida das taxas de juro, o BCE necessita de "realmente ver a inflação a convergir para os 2% a médio prazo". Assim, "as novas projeções vão dizer-nos exatamente onde estamos neste processo", acrescentou.

Além disso, com a inflação a desacelerar mais rapidamente do que o esperado, o governador do Banco de Portugal reconheceu que é possível que as novas projeções da autoridade monetária sinalizem um crescimento mais lento dos preços.

As últimas estimativas do staff de análise macroeconómica do BCE apontava para que preços subam ainda 6,3% no próximo ano na Zona Euro e que a economia dos 20 fique perto da estagnação, ao avançar apenas 0,5%.

Esta segunda-feira, a Comissão Europeia reviu ligeiramente em alta a estimativa de crescimento da economia da Zona Euro dos 0,7% esperados anteriormente, para 0,9%.