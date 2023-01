Centeno: “Temos de ter paciência” nas taxas dos depósitos

Leia Também Fosso dos juros nos depósitos é cada vez maior face à Europa

O governador do Banco de Portugal (BdP) considera que as taxas de juro praticadas pelos bancos nos depósitos tem de aumentar, mas admite que esse pode ser um processo lento: "Temos que ter paciência mas não podemos deixar de fazer pressão", disse aos deputados da comissão de Orçamento e Finanças.Sublinhando que "já há instituições que oferecem taxas superiores a 1% em novos depósitos", Mário Centeno enfatizou que esse "é um processo que está em curso e gostaríamos que continuasse"."A assimetria com as taxas diretoras do Banco Central Europeu não me parece adequada durante muito tempo", afirmou o líder do banco central, acrescentando que "as taxas de juro já começaram a acompanhar, mas a dimensão ainda não é suficiente".Centeno recordou ainda que, quando as taxas eram negativas, os bancos em Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países, não cobraram essas taxas nos depósitos.Também as comissões bancárias, espera o governador, deverão ter já atingido um pico, "depois do período longo e difícil das taxas de juro negativas". "Espero que possamos entender os planos de negócios da banca", afirmou, recordando que as instituições financeiras têm de servir os clientes sem esquecer a "função social".