O novo cabo das tormentas de Mário Centeno

Tirou o casaco de ministro das Finanças, vestiu a pele de governador. O economista que se orgulha do doutoramento em Harvard, Mário Centeno, assumiu esta segunda-feira a liderança do Banco de Portugal. Libertou-se da tarefa de controlar as finanças do país no meio de uma pandemia, mas agarrou as rédeas do supervisor da banca na mesma conjuntura de elevada incerteza. Centeno resumiu os desafios que vai enfrentar em quatro pontos sucintos, mas o que o espera ...