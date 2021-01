Powell mantém ritmo de compra de ativos com crescimento económico a abrandar

taxas de juro diretoras inalteradas em mínimos históricos no intervalo entre 0% e 0,25%. E neste patamar deverão permanecer, pelo menos,





A Reserva Federal dos Estados Unidos optou por manter a sua "bazuca" a funcionar ao mesmo ritmo, assim como as taxas de juro em mínimos históricos, numa altura em que a recuperação da atividade económica e do emprego parecem ter abrandado.Sendo assim, a reunião de política monetária de dois dias ditou que o banco continuará a comprar 120 mil milhões de dólares de ativos, a cada mês, e mantém astrajetória da economia vai depender significativamente do vírus, incluindo o progresso das vacinações. A atual crise de saúde pública continua a pesar sobre a atividade económica, o emprego e a inflação, e apresenta riscos consideráveis para as perspetivas económicas", numa altura em que 25 milhões de norte-americanos já receberam, pelo menos, uma dose da vacina.Esta foi a primeira decisão que o comité tomou após Joe Biden ter tomado posse enquanto presidente dos Estados Unidos. A par disso, a "onda azul" - maioria democrata no Congresso norte-americano - foi vista com bons olhos pelo mercado, que melhorou as suas previsões para o desempenho da maior economia do mundo neste ano.O novo pacote de 1,9 biliões de dólares apresentado por Biden, que ainda será sujeito a aprovação (mas que não deverá ter problemas em ser aprovado), levou os índices de Wall Street para novos máximos recorde em janeiro e impulsionou as taxas de juro do Tesouro norte-americano a dez anos para valores acima dos 1% pela primeira vez desde março do ano passado.Apesar deste plano orçamental, Powell irá continua a apoiar a economia através de uma política monetária acomodatícia e "espera manter" esta postura "até que os indicadores [emprego e inflação] atinjam as metas estipuladas", refere o banco, no mesmo comunicado.