Presidente da Fed de St. Louis antevê mais duas subidas dos juros este ano

O presidente da Reserva Federal (Fed) de St. Louis, James Bullard, antevê que serão necessárias mais duas subidas das taxas de juro este ano para controlar a inflação.



"Equaciono mais duas subidas este ano", disse, durante um debate que decorreu esta segunda-feira na Flórida, acrescentando que será necessário ir mais longe para dominar o aumento dos preços no consumidor. Contudo, recusou dar conta de quando poderão ocorrer essas subidas.



A Fed tem subido sucessivamente as taxas de juro nos últimos meses, com o intervalo das taxas de fundos federais a situarem-se agora num intervalo entre os 5% e os 5,25%. Apesar dos comentários, Bullard não tem este ano voto na matéria nas reuniões do Comité de Operações em Mercado Aberto (FMOC, na sigla em inglês).



O próximo encontro de política monetária está marcado para 13 e 14 de junho, sendo que nos últimos dias vários membros da Fed mostraram-se a favor de uma pausa nas subidas, de modo a tentar perceber o impacto que os sucessivos aumentos estão a ter na economia. E o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, assumiu estar disposto a fazê-lo, num discurso durante uma conferência da Fed que decorreu na passada sexta-feira em Washington.



Subir ou não as taxas de juro é "uma decisão difícil, considerou, em entrevista à CNBC, o presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Mas "o importante é não sinalizar que a Fed terminou o seu caminho", acrescentou.



"Se não subirmos as taxas em junho não significa que já terminámos o nosso ciclo de subidas, significa que estamos a recolher mais informação", esclareceu.