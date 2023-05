Jerome Powell disposto a pausar subida dos juros em junho

4.192,02 pontos, o industrial Dow Jones perde 0,32% para 33.429,00 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite cede 0,18% para 12.665,95 pontos.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, está disposto a pausar as subidas das taxas de juro - e já em junho."Percorremos um longo caminho no endurecimento da política monetária, que tem sido restritiva", afirmou Jerome Powell, durante uma conferência da Fed, que decorre em Washington, acrescentando que há ainda "incerteza sobre os efeitos retardados deste aperto e sobre a dimensão do aperto do crédito devido às recentes pressões no setor bancário".Tendo em conta o caminho já percorrido, Powell considera que a autoridade monetária "se pode dar ao luxo de olhar para os dados e para as perspetivas de evolução para fazer uma avaliação cuidada"."A nossa taxa de juro pode não precisar de subir tanto como precisaria para alcançar os nossos objetivos", referiu, ressalvando, contudo, que há muita incerteza em cima da mesa.Em pouco mais de um ano, a Fed aumentou as taxas de juro em cinco pontos percentuais, sendo que da última reunião saiu uma subida de 25 pontos base. A próxima reunião está marcada para 13 e 14 de junho.Os investidores estavam de olho neste discurso para tentar perceber quais os próximos passos em termos de política monetária, uma vez que nos últimos dias tinha vindo a crescer a expectativa de que a autoridade monetária iria continuar com os aumentos.As palavras de Powell associadas às notícias de um novo impasse nas conversações sobre o aumento do tecto da dívida colocaram as bolsas norte-americanas a cair. O S&P 500, índice de referência, recua 0,14% para