Um dos principais "falcões" da Fed está de saída do banco central

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana de St.Louis, James Bullard, está de saída do banco central ao final de 15 anos de serviço.





O economista de 62 anos – conhecido por ser uma das vozes mais nítidas e ouvidas entre os "falcões" da Fed – vai tornar-se diretor da escola de gestão e economia da Purdue University.





O nome de Bullard ficou conhecido por ter sido dos primeiros membros do Comité de Mercado Aberto da Fed a criticar o discurso do banco central que em 2021 afirmava ainda que a inflação era "transitória" e a pedir aumentos da taxa dos fundos federais.





Mais tarde tornou-se o bastião da política monetária restritiva (e agressiva), tendo chegado a apelar a aumentos de juros diretores na ordem dos 75 pontos base.





Por outro lado, em 2010, Bullard foi autor do famoso "paper" intitulado "as sete caras do perigo", onde apelou à Fed para que comprasse "notes" do Tesouro para evitar a deflação.





Pouco tempo depois seguiu-se uma compra massiva de dívida pública por parte do banco central norte-americano.





Durante as próximas semanas, Bullard já não participará nas decisões de política monetária nem falará em público em nome da Fed, passando formalmente a ocupar o cargo de consultor, esclareceu a Fed de St.Louis em comunicado.