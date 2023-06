Quase todos os membros da Fed esperam subir os juros "um pouco mais até ao final do ano"

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell (na foto), vai indicar esta quarta-feira, diante do Congresso dos EUA, que a autoridade monetária considera que continua a ser necessário aumentar as taxas de juro, apesar da pausa no âmbito da última reunião, para fazer frente à inflação.





"Quase todos os participantes do FOMC (sigla inglesa para Comité Federal do Mercado Aberto) esperam que seja necessário aumentar um pouco mais as taxas de juro até ao final do ano", pode ler-se no discurso escrito publicado na página da Fed e que será lido Powell esta tarde na Câmara dos Representantes.





"É provável que a queda da inflação requeira um crescimento abaixo da tendência [que até então se tinha verificado] e algum abrandamento [do mercado] de trabalho", acrescentou o presidente do banco central.





Powell vai ainda deixar claro no Comité de Serviços Financeiros que "eu e os meus colegas entendemos as dificuldades que estão a ser provocadas pela alta inflação, e continuamos comprometidos e reduzir a inflação para a meta dos 2%".





Apesar deste apontamento "hawkish", o líder do banco central norte-americano volta a sublinhar que as decisões do FOMC são tomadas "reunião a reunião, com base na totalidade dos dados " e das suas consequências no "outlook" económico e sobre a inflação.





Na última reunião de política monetária, a Fed decidiu fazer a primeira pausa na subida dos juros em 15 meses e manter a taxa dos fundos federais intocada num intervalo entre 5% e 5,25%, em linha com as expectativas do mercado.





Ainda assim, no "dot plot", o banco central salienta que este é apenas um "stop" e que a trajetória se mantém, apontando para que a taxa de juro de referência alcance os 5,6% até ao final do ano.





Na altura, após o encontro, Powell alertou que "vai demorar algum tempo" até que subidas de juros se façam sentir na inflação.





A inflação nos EUA, medida pelo índice de preços no consumidor (IPC), recuou de 4,9% em abril para 4% em maio, o nível mais baixo desde março de 2021. O número fica ainda ainda abaixo do consenso dos analistas que apontavam para 4,1%.