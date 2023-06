Declarações "hawkish" de Powell impulsionam petróleo

Os preços do "ouro negro" seguem a negociar em terreno positivo nos principais mercados internacionais, sustentados pelas declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a somar 2,02% para 72,63 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 1,62% para 77,13 dólares.

Powell, que está a ser hoje ouvido no Comité dos Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, no âmbito das suas audições semestrais no Congresso dos EUA, disse que a luta contra a inflação ainda não terminou, o que deixou os investidores mais cautelosos, com as bolsas a caírem e os juros da dívida a subirem. Já o petróleo acabou por ser impulsionado pelo facto de o presidente da Fed reiterar o combate à inflação por parte do banco central - e sem grande otismo no que toca à possibilidade de ser uma via rápida.

Na semana passada, a Fed já tinha sinalizado que deverá haver subidas adicionais dos juros diretores este ano, mas o facto de Powell dizer que a luta para recolocar a inflação na meta dos 2% "ainda tem um longo caminho a percorrer" confirmou o posicionamento mais duro do banco central em matéria de política monetária – com este tom "hawkish" a convidar à prudência.

Jerome Powell estará amanhã perante o Senado e os investidores vão manter-se atentos às suas palavras e a possíveis indicações mais concretas sobre o rumo da política monetária da Reserva Federal.

As cotações do petróleo seguem também a ser sustentadas pela expectativa de uma queda das reservas norte-americanas de crude na semana passada – dados que serão divulgados amanhã e não hoje devido ao feriado nos EUA nesta segunda-feira.

Os analistas inquiridos pela Reuters apontam para que os stocks de crude dos Estados Unidos tenham diminuído em 400 mil barris na semana terminada a 16 de junho.