Vice-presidente do BCE admite recessão técnica na Zona Euro no final de 2023

A evolução da inflação ao longo de 2023 é uma "boa notícia", mas a atividade económica deixou a desejar, afirmou Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu.





"Dados mais fracos apontam para uma contração da economia em dezembro,", disse, num discurso durante a 14.ª edição do Spain Investors Day que assentou sobre as perspetivas para a política monetária e economia na Zona Euro.

O número dois do BCE diz que, até agora, o abrandamento económico foi gradual e contido, mas os dados indicam que "o futuro mantém-se incerto e que as perspetivas estão inclinadas para o negativo".





Apesar de terem já surgido os primeiros sinais de correção no mercado laboral - com a taxa de desemprego a recuar para os 6,4% em novembro -, Luis de Guindos afirma que o forte recuo da inflação observado em 2023 será menos acentuado este ano. "O rápido ritmo de desinflação que vimos em 2023 irá provavelmente abrandar este ano e pausar temporariamente no início deste ano, como ocorreu em dezembro", acrescentou.

À semelhança da mensagem transmitida ontem pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno , o vice-presidente do BCE assegurou que as decisões serão tomadas com base nos dados. Não deu, contudo, perspetivas sobre quando será tempo de começar a descer os juros, deixando apenas uma garantia: "Acreditamos que o nível atual das taxas de juro, mantidos por um período suficientemente longo, terá um contributo substancial para o retorno da inflação à nossa meta."