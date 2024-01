Momento para aliviar política monetária está "mais perto", diz Mário Centeno

"O salário real na Zona Euro continua abaixo do período pré-inflação, ao contrário dos Estados Unidos, onde já recuperou. É natural que o salário real recupere, na verdade, é até desejável (...) o que temos de ter em mente é que nesta recuperação, o verdadeiramente importante são os ganhos de produtividade", acrescentou.



O momento em que os bancos centrais vão começar a cortar os juros tem sido a grande questão nos mercados financeiros, tendo a perspetiva de uma descida no início deste ano levado a um "rally" das bolsas, tanto na Europa, como nos Estados Unidos.



Quando irá o Banco Central Europeu (BCE) começar a aliviar os juros? "Essa é a grande questão" e à qual Mário Centeno, governador do Banco de Portugal (BdP) e membro do BCE, não responde diretamente.Mas uma coisa é certa, o momento está "mais perto"., afirmou, numa entrevista ao Econostream.Centeno diz que ono médio-prazo. Apesar de considerar que manter as taxas de juro estáveis, para já, "é apropriada", admite:Mas as decisões serão sempre tomadas com base nos dados, diz, repetindo a mensagem que tem vindo a ser transmitida pelos bancos centrais. Como tal, alerta, a "ausência" de dados que confirmem a meta dos 2% a médio-prazo "traria novas dificuldades para a política monetária e cidadãos".Certo é que, tendo em conta os dados atuais, é seguro dizer que as taxas já atingiram o pico. "Diz-nos que já subimos os juros o suficiente para uma contribuição considerável para que a inflação chegue aos 2% no médio-prazo. Se novos choques, de alguma forma, perturbarem a evolução dos preços, o que não esperamos, então devemos falar novamente", defendeu.