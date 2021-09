Weidamnn aquece debate sobre inflação antes de reunião do BCE. "Não podemos ignorar subida"

A uma semana de um novo encontro do Banco Central Europeu (BCE), as vozes mais conservadoras no seio da instituição estão a levantar-se, depois de ontem os dados da inflação referentes a agosto terem mostrado a maior subida deste indicador em quase uma década, bem acima da meta definida.Hoje foi a vez de Jens Weidmann, líder do banco central da Alemanha, que, apesar de considerar o atual quadro acomodatício do BCE apropriado, alerta que a autoridade bancária não pode ignorar a subida de preços acima daquilo que era previsto."Temos de olhar os riscos para as previsões dos preços. Na minha opinião, os riscos permanecem", diz o governador do Bundesbank, numa conferência na Alemanha. "A política monetária acomodatícia continua a ser apropriada. Mas não podemos ignorar o risco da inflação demasiado alta".

A taxa de inflação homóloga do índice harmonizado de preços da Zona Euro atingiu 3% em agosto, indicou a primeira estimativa do Eurostat. É preciso recuar quase dez anos, a novembro de 2011 para encontrar um valor idêntico. A energia continua a puxar pelos preços: os bens energéticos registaram um aumento de 15,4%, acima dos 14,3% de julho.