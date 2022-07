Instabilidade política na Europa soma aos receios de recessão

Inflação a disparar, as mudanças na política monetária, uma crise climática e outra energética - o contexto da Zona Euro adensa os receios de recessão. A somar a esta tempestade perfeita, as maiores economias europeias estão a enfrentar também problemas de instabilidade política. Além da situação italiana, destaque para as divergências no governo alemão e os bloqueios a Macron e a Sánchez.

