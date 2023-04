PSD não consegue descolar do PS

O PSD, que desde meados do ano passado vinha a encurtar a distância face ao PS, parou nos últimos dois meses. Os dois maiores partidos mantêm-se próximos, mas sempre com os socialistas na dianteira. Chega continua com bons resultados.

